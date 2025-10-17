Malatya 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 17 Ekim 2025 Cuma günü hava sıcaklıkları 22°C civarında olacak. En düşük sıcaklık ise 7°C olarak bekleniyor. Gün boyunca güneşli bir hava hakim olacak. Nem oranı %34 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 6.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:39, gün batımı ise 17:47'dir.

18 Ekim Cumartesi ve 19 Ekim Pazar günlerinde güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 23°C civarında olacağı, en düşük sıcaklıkların ise 8°C olacağı öngörülüyor. 20 Ekim Pazartesi günü hava biraz daha serinleyecek. Bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 21°C civarında, en düşük sıcaklığın ise 9°C olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık farklarının yüksek olabileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Gün içinde güneş ışığından faydalanmak için güneş koruyucu kullanmak önerilir. Ayrıca, bol su içmek sağlığınızı korumaya destek olacaktır.

Malatya'da hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacak. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam var. Sabah ve akşam saatlerindeki sıcaklık farklarına dikkat etmek önemli. Gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.