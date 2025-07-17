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Malatya 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Malatya 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Malatya'da 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 34°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 20°C seviyelerinde olacaktır. Rüzgarın kuzeybatı yönünden saatte 12 km hızla esmesi tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 18 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 35°C, 19 Temmuz Cumartesi günü 36°C, 20 Temmuz Pazar günü ise 34°C civarında olması öngörülmektedir. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli olacak ve yağış beklenmemektedir.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de gereklidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruması için güneş kremi kullanmak ve şapka takmak faydalı olacaktır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önerilmektedir. Serin ortamlarda vakit geçirmeleri tavsiye edilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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