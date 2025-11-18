Malatya 18 Kasım Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 18 Kasım 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 13°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 0°C civarında olacak. Rüzgar hafif bir şekilde esecek. Hızı yaklaşık 8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %64 seviyelerinde gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 19 Kasım Çarşamba günü hava puslu güneşli olacak. 20 Kasım Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 21 Kasım Cuma günü de puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık gündüz 13-14°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 0-3°C aralığında olacak. Rüzgar yine hafif esecek. Hızı yaklaşık 8 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Bu nedenle özellikle sabahları ve akşamları sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Gündüzleri güneşli hava açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacaktır. Rüzgarın hafif olması dışarıda vakit geçirenler için rahatsız edici olmayacak. Nem oranının %64 seviyelerinde olması hava kalitesinin iyi olduğunu göstermektedir. Hava koşulları dışarıda vakit geçirmek için elverişlidir.