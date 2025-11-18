HABER

Malatya 18 Kasım Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da hava durumu 18 Kasım 2025 tarihinde genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 13°C civarında, gece ise 0°C seviyesinde seyredecek. Rüzgar hafif esecek ve hızı 8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. Öncelikle, 19 Kasım'da puslu güneşli, 20 Kasım'da bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun sıcaklıklar sunulacak.

Ufuk Dağ

Malatya'da 18 Kasım 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 13°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 0°C civarında olacak. Rüzgar hafif bir şekilde esecek. Hızı yaklaşık 8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %64 seviyelerinde gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 19 Kasım Çarşamba günü hava puslu güneşli olacak. 20 Kasım Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 21 Kasım Cuma günü de puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık gündüz 13-14°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 0-3°C aralığında olacak. Rüzgar yine hafif esecek. Hızı yaklaşık 8 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Bu nedenle özellikle sabahları ve akşamları sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Gündüzleri güneşli hava açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacaktır. Rüzgarın hafif olması dışarıda vakit geçirenler için rahatsız edici olmayacak. Nem oranının %64 seviyelerinde olması hava kalitesinin iyi olduğunu göstermektedir. Hava koşulları dışarıda vakit geçirmek için elverişlidir.

