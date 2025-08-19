HABER

Malatya 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu, parlak güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla dolu olacak.

Çiğdem Sevinç

Malatya'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu, parlak güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla dolu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C civarına ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, bölgenin tipik Ağustos ayı iklimine uygundur. Ayrıca, mevsim normallerinin üzerinde seyretmektedir.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. 20 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığının 36°C, 21 Ağustos Perşembe günü ise yine 36°C civarında olması tahmin edilmektedir. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecektir.

Sıcak hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında dışarıda olmak, güneşin dik açılı gelmesi nedeniyle risk taşır. Bu nedenle sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde dışarı çıkmak daha sağlıklıdır. Ayrıca, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde uygun kıyafetler giymek ve güneş kremi kullanmak gereklidir. Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmek dehidrasyon riskini azaltacaktır. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir.

Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırabilir. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla klima ve fan kullanımını sınırlamak, bütçeye ve çevreye katkı sağlayacaktır. Tarım faaliyetleriyle uğraşanların sulama sistemlerini verimli kullanmaları ve hayvanları serin ortamlarda tutmaları, olası olumsuz etkileri en aza indirebilir. Orman yangınları riskinin arttığı bu dönemde, ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınılmalı ve yangın güvenliği kurallarına uyulmalıdır.

hava durumu Malatya
