HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 19 Ekim Pazar hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 19 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu genel olarak güneşli ve ılımandır. Gündüz hava sıcaklığı 23°C olurken, gece 9°C seviyelerine düşecektir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. 20 Ekim'de bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Hava şartlarının ılıman kalacağı bu günlerde dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecektir.

Malatya 19 Ekim Pazar hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 19 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Gündüz hava sıcaklığı 23°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 9°C civarına düşecek. Nem oranı %70 olarak belirtildi. Rüzgar hızı 9 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:41 olarak hesaplandı. Gün batımı ise 17:44'te gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 20 Ekim Pazartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 20°C, gece ise 8°C civarında kalacak. 21 Ekim Salı günü hava daha da bulutlanacak. Gündüz sıcaklık 19°C, gece ise 8°C seviyelerine düşecek. 22 Ekim Çarşamba günü hava yine bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece ise 10°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde koşullar ılıman ve yağışsız geçecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşeceği için dikkatli olunmalı. Özellikle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerindeki güneşli hava açık hava etkinlikleri için ideal. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmakta yarar var. Uygun hazırlıklar yapmanız bu nedenle önem taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KKTC seçim heyecanı başladıKKTC seçim heyecanı başladı
Savaş başlamadan böyle bitti! Çatışmalar kızışıyorduSavaş başlamadan böyle bitti! Çatışmalar kızışıyordu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.