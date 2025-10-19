Malatya 19 Ekim Pazar hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 19 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Gündüz hava sıcaklığı 23°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 9°C civarına düşecek. Nem oranı %70 olarak belirtildi. Rüzgar hızı 9 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:41 olarak hesaplandı. Gün batımı ise 17:44'te gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 20 Ekim Pazartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 20°C, gece ise 8°C civarında kalacak. 21 Ekim Salı günü hava daha da bulutlanacak. Gündüz sıcaklık 19°C, gece ise 8°C seviyelerine düşecek. 22 Ekim Çarşamba günü hava yine bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece ise 10°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde koşullar ılıman ve yağışsız geçecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşeceği için dikkatli olunmalı. Özellikle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerindeki güneşli hava açık hava etkinlikleri için ideal. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmakta yarar var. Uygun hazırlıklar yapmanız bu nedenle önem taşıyor.