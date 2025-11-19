Malatya 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif sisli bir sabah ile başlayacak. Gün boyunca puslu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklığın en düşük 0°C, en yüksek ise 12°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %94 düzeyinde. Rüzgar hızı ise 2.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:12. Gün batımı ise 17:10'da gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 20 Kasım Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava olacak. 21 Kasım Cuma günü puslu bir hava bekleniyor. 22 Kasım Cumartesi günü yine bulutlu ve güneşli bir hava söz konusu olacak. Sıcaklıklar 12-13°C arasında seyredecek. En düşük sıcaklıklar ise 0-2°C arasında değişecek. Nem oranları %74-96 civarında olacak. Rüzgar hızları 2.8-8.3 km/saat aralığında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Vatandaşların uygun giyinmeleri çok önemlidir. Gün içinde güneşli saatlerde hafif kıyafetler tercih edilebilir. Sabah ve akşam serinliğine karşı kat kat giyinmek vücut ısısını koruyacaktır. Nem oranlarının yüksek olması, sabah saatlerinde sis oluşumuna neden olabilir. Trafikte seyredenlerin görüş mesafesinin azalabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle dikkatli olunması gerekmektedir. Düşük rüzgar hızı açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunar. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası olumsuzlukların önüne geçmeyi sağlar.