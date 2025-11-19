HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 19 Kasım 2025'ta hava durumu hafif sisli bir sabahla başlayacak. Gün boyunca puslu ve güneşli hava etkili olacak. Sıcaklığın 0-12°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %94 seviyesinde; rüzgar hızı ise 2.8 km/saat olacak. 20 Kasım'da bulutlu ve güneşli hava görülürken, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Vatandaşların uygun giyinmeleri önerilmektedir. Hava durumunu takip etmek önemlidir.

Malatya 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Malatya'da 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif sisli bir sabah ile başlayacak. Gün boyunca puslu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklığın en düşük 0°C, en yüksek ise 12°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %94 düzeyinde. Rüzgar hızı ise 2.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:12. Gün batımı ise 17:10'da gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 20 Kasım Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava olacak. 21 Kasım Cuma günü puslu bir hava bekleniyor. 22 Kasım Cumartesi günü yine bulutlu ve güneşli bir hava söz konusu olacak. Sıcaklıklar 12-13°C arasında seyredecek. En düşük sıcaklıklar ise 0-2°C arasında değişecek. Nem oranları %74-96 civarında olacak. Rüzgar hızları 2.8-8.3 km/saat aralığında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Vatandaşların uygun giyinmeleri çok önemlidir. Gün içinde güneşli saatlerde hafif kıyafetler tercih edilebilir. Sabah ve akşam serinliğine karşı kat kat giyinmek vücut ısısını koruyacaktır. Nem oranlarının yüksek olması, sabah saatlerinde sis oluşumuna neden olabilir. Trafikte seyredenlerin görüş mesafesinin azalabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle dikkatli olunması gerekmektedir. Düşük rüzgar hızı açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunar. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası olumsuzlukların önüne geçmeyi sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Google resmen tanıttı! GPT-5 Pro’yu geçerek rekor kırdıGoogle resmen tanıttı! GPT-5 Pro’yu geçerek rekor kırdı
Suriye Büyükelçiliğine 13 yıl sonra büyükelçi atandıSuriye Büyükelçiliğine 13 yıl sonra büyükelçi atandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.