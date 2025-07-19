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Malatya 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Malatya 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Malatya'da 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36°C civarına ulaşacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 9 km hızla esecek. Nem oranı %37 civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 26°C seviyelerine düşmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 20 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 33°C olacak. 21 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 34°C, 22 Temmuz Salı günü ise 35°C civarında olacak. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli kalacak.

Sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek faydalı olacaktır. Bol su tüketmek de önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, aşırı ısınmadan korunmaya yardımcı olur. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak da yararlıdır. Sıcak hava, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar için daha riskli olabilir. Bu kişilerin serin ortamlarda bulunmaları ve aşırı sıcaklardan korunmaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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