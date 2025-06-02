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Malatya 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 2 Haziran Pazartesi hava durumu gündüz saatlerinde 26°C, gece saatlerinde ise 14°C civarında olacak.

Malatya 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Malatya'da 2 Haziran Pazartesi günü hava durumu gündüz saatlerinde 26°C, gece saatlerinde ise 14°C civarında olacak. Hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Malatya'nın tipik iklim koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu şöyle olacak: 3 Haziran Salı günü 26°C, 4 Haziran Çarşamba günü 26°C ve 5 Haziran Perşembe günü 29°C civarında seyredecek. Hava genellikle güneşli ve açık olacak. 2 Haziran Pazartesi günü yağmur beklendiği için bu tarihte dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Malatya'nın Haziran ayındaki ortalama sıcaklıkları gündüzleri 24°C, gece ise 17°C civarındadır. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve açık. Yağış miktarı yıllık ortalamanın oldukça altındadır. Bu nedenle, Haziran ayında Malatya'da planladığınız açık hava etkinlikleri için genellikle uygun hava koşulları olacaktır.

Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken bol su içmeye özen gösterin. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanın. Hava sıcaklıkları yükseldiğinde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaktan korunması önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak sağlığı korumak açısından önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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