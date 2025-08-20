Malatya 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da, 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz hava sıcaklığının 36°C civarında olacağı, gece ise 23°C'ye düşeceği bekleniyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik Ağustos iklimine uygun. Ortalama sıcaklık 27.7°C, düşük sıcaklık 20.6°C ve yüksek sıcaklık 34.4°C olarak kaydedilmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 21 Ağustos Perşembe günü sıcaklığın 36°C, 22 Ağustos Cuma günü 34°C ve 23 Ağustos Cumartesi günü 37°C civarında olması tahmin edilmektedir. Bu dönemde hava koşullarının güneşli ve sıcak kalması bekleniyor.

Yüksek sıcaklıkların olduğu dönemlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmak, aşırı ısınma ve güneş çarpması risklerini artırabilir. Bu nedenle, serin ortamlarda kalmak önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Tarım sektöründe sulama sistemlerinin etkin kullanımı, bitkilerin düzenli kontrolü ve hayvanların barınma koşullarının iyileştirilmesi de önemlidir. Bu önlemler, kuraklık ve yanma risklerini azaltmada etkili olacaktır. Enerji tüketimini azaltmak için klima ve diğer elektrikli cihazların kullanımını sınırlamak hem ekonomik hem de çevresel fayda sağlar.