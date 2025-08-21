HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Gün içinde en yüksek sıcaklık 36°C olacak. İşte detaylar...

Malatya 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Malatya'da 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, bölgenin tipik Ağustos ayı iklimine uygun. Mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 22 Ağustos Cuma günü sıcaklığın 35°C, 23 Ağustos Cumartesi günü 37°C ve 24 Ağustos Pazar günü 38°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir. Aşırı ısınma riski artabilir. Bu nedenle, serin ortamlarda kalmak önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarı çıkmamak gerekir. Bol su tüketimi, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Dehidratasyon riskini azaltır. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek faydalıdır. Bu, vücut ısısının yükselmesini engellemeye yardımcı olur.

Tarım sektöründe de bu sıcak hava koşulları dikkate alınmalıdır. Bitkilerin düzenli sulanması, kuraklık ve yanma risklerini azaltır. Hayvanların barınma koşullarının iyileştirilmesi gerekir. Bu, onlara serin ve rahat bir ortam sunarak sağlıklarını korur. Enerji tüketimini azaltmak için klima ve diğer elektrikli cihazların kullanımını sınırlamak ekonomik ve çevresel fayda sağlar.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek önemlidir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli olması gerekir. Gün boyunca serin ortamlarda kalmak önemlidir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak, sıcak çarpması ve diğer sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattıTBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattı
Yer Erzincan… Raftingde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Tur sahibi tutuklandıYer Erzincan… Raftingde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Tur sahibi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Turistin bayrak direğinde yaptığı dans infiale neden oldu! Tepkiler gecikmedi, Valilik hemen devreye girdi

Turistin bayrak direğinde yaptığı dans infiale neden oldu! Tepkiler gecikmedi, Valilik hemen devreye girdi

Mourinho'dan yıldız isme eleştiri! Tur şansını da açıkladı...

Mourinho'dan yıldız isme eleştiri! Tur şansını da açıkladı...

TBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattı

TBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattı

Mahalle ayağa kalktı! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor, saldırgan linç edildi

Mahalle ayağa kalktı! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor, saldırgan linç edildi

Yer Erzincan… Raftingde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Tur sahibi tutuklandı

Yer Erzincan… Raftingde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Tur sahibi tutuklandı

Kayalıklardan düştü denildi, cesedi babasının arabasında bulundu

Kayalıklardan düştü denildi, cesedi babasının arabasında bulundu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.