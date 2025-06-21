Malatya 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ile yüksek sıcaklıkların beklendiği bir gün olacak. Gündüz hava sıcaklığı 33°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklığı ise 17°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

22 Haziran Pazar günü hava biraz daha serinleyecek ve sıcaklık 31°C'ye düşecek. Gece sıcaklığı yine 17°C civarında kalacak. 23 ve 24 Haziran Pazartesi ile Salı günleri hava sıcaklıkları 30°C ile 31°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 14°C ile 18°C arasında olacak. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Malatya'nın Haziran ayındaki genel iklimi, ortalama 24°C gündüz sıcaklığı ve 17°C gece sıcaklığı ile karakterizedir. Düşük nem oranları ve az yağış, bölgenin yaz aylarında sıcak ve kuru bir iklime sahip olduğunu gösteriyor.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek de faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Açık hava etkinlikleri planlarken güneş koruyucu ürünler kullanmak gerekir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda bulunmaktan kaçınmak, olası sağlık sorunlarını önlemek için faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Yazın tipik sıcak ve kuru havasına uygun hazırlıklı olmak, konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için önemlidir.