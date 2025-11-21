Malatya 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu, az bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 12°C civarında. Gece sıcaklığı ise 3°C civarında beklenmektedir. Nem oranı %83 olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı 7.2 km/saat olarak öngörülüyor. Basınç seviyesi 905.2 mb olacak. Gün doğumu saati 07:16'dır. Gün batımı saati ise 17:11'dir.

22 Kasım 2025 Cumartesi günü de hava az bulutlu ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 13°C olacak. Gece sıcaklıkları 0°C civarında seyredecek. 23 Kasım 2025 Pazar günü benzer hava koşulları görülecek. Gündüz sıcaklıkları 14°C olacaktır. Gece sıcaklıkları ise 2°C civarında beklenmektedir.

Bu dönemde hava serin ve güneşli olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Vatandaşların uygun kıyafetler giymesi önemlidir. Gündüz saatlerinde hafif kıyafetler tercih edilebilir. Sabah ve akşam serinliğine karşı kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmak da iyi bir seçenek. Rüzgar hızı 7.2 km/saat seviyelerinde olacak. Hafif rüzgarlara karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır. Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak gerekiyor. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek planlarınızı yaparken yardımcı olacaktır.