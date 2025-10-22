HABER

Malatya 22 Ekim Çarşamba hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 22 Ekim 2025 tarihinde hava durumu hafif yağmurlu ve kısmen bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 20°C, akşam ise 16°C civarına düşecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 23 Ekim'de sıcaklık 21°C, 24 Ekim’de ise 23°C olacak. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir, bu nedenle yanınıza ceket almanız önerilir. Ayrıca gullükleri korumak için güneş koruyucu kullanılması önemlidir.

Malatya'da 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava hafif yağmurlu ve kısmen bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 20°C civarında, akşam ise 16°C’ye düşecek. Nem oranı %63 civarında, rüzgar hızı 3.9 km/h olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 23 Ekim Perşembe günü hava parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık gündüz 21°C, gece ise 9°C civarında seyredecek. 24 Ekim Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 23°C’ye kadar ısınacak. 25 Ekim Cumartesi günü ise hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklık 22°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket veya hırka almanız faydalı olacaktır. Hafif yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve su geçirmez bir şemsiye kullanmak önemlidir. Ayrıca, gün boyunca güneşli saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önerilir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak gününüzü daha konforlu geçirebilirsiniz.

