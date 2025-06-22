Malatya 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı ise 18°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerinin biraz altında.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 23 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 31°C, 24 Haziran Salı günü 32°C ve 25 Haziran Çarşamba günü yine 32°C’ye yükselecek. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemli. Yükselen sıcaklık, güneş ışınlarının daha yoğun hissedilmesine neden olabilir. Bu yüzden, en yoğun güneş ışınlarının olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, koruyucu giysiler ve şapka kullanarak güneşten korunabilirsiniz.

Sıcak havalarda vücut su kaybı yaşar. Gün boyunca yeterli miktarda su içmek, dehidrasyonu önlemek için gereklidir. Sıcaklığın artması, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmasını gerektiriyor. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunması, serin ortamlarda zaman geçirmeleri önemlidir.

Sıcak havalarda enerji tüketimi de artar. Bu durum, elektrik faturalarına yansıyabilir. Evlerde klima kullanımı artarken, enerji tasarrufu sağlamak için klima kullanımını gerektiğinde sınırlamak ve enerji verimli cihazlar tercih etmek ekonomik açıdan faydalı olacaktır.