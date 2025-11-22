HABER

Malatya 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkların 13°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 0°C'ye düşebilir. Pazar günü hava daha güneşli olacak. Salı günü kısa süreli sağanak yağışlar öngörülüyor. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalı. Ani değişimler için şemsiye veya su geçirmeyen mont bulundurmak önemlidir. Hava durumunu düzenli takip edin.

Cansu Akalp

Malatya'da 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu, bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığın 13°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 0°C civarında olması öngörülüyor. Pazar günü hava daha da güneşli geçecek. Sıcaklıklar yine 13°C civarında olacak. Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Bu gün sıcaklık 12°C civarında seyredecek.

Salı günü bir-iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise 11°C civarında olacak. Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek. Yağışların artacağı anlaşılıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalı. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarabiliriz. Ancak sabah ve akşam sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir.

Salı günü beklenen sağanak yağışlara karşı da hazırlıklı olmalısınız. Şemsiye veya su geçirmeyen bir mont bulundurmak önemlidir. Ani yağmurlardan korunmak için bu önlemler faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmanız, olası olumsuzluklardan korunmanıza yardımcı olur.

