Malatya 22 Nisan Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

23 Nisan Çarşamba günü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 24°C, gece 9°C civarında olacak. 24 Nisan Perşembe günü hava yine güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 26°C, gece 14°C seviyelerinde seyredecek. 25 Nisan Cuma günü de benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz 22°C, gece ise 7°C sıcaklıklar öngörülüyor.

Malatya'nın Nisan ayında ortalama sıcaklık 11.6°C, en düşük sıcaklık 5.3°C ve en yüksek sıcaklık 17.1°C olarak belirlenmiştir. Yağış miktarı 79 mm, nem oranı ise %54'tür. Bu dönemde yağışlı günlerin sayısı yaklaşık 10'dur. Güneşli saatler ortalama ise 10 saattir.

23 Nisan'daki sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Seyahat planlarınızı yaparken yağışlı günleri göz önünde bulundurun. Uygun kıyafet ve ekipman hazırlığı yapmak faydalı olacaktır. Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmayın. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.