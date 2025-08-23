HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor.

Malatya 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, parlak güneş ışığı altında yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C civarlarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, bölgenin tipik Ağustos iklimine uygundur. Yazın sonlarına doğru Malatya'da yüksek sıcaklıklar sık görülür.

24 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığının 38°C'ye yükseleceği, 25 Ağustos Pazartesi günü ise 35°C civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Bu sıcaklıklar, Malatya'nın Ağustos ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Ağustos ayında Malatya'da ortalama yüksek sıcaklık 34.4°C olarak kaydedilmiştir.

Sıcak hava koşulları altında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Yüksek sıcaklıklarda, güneş ışınlarının dik gelmesi nedeniyle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artar. Bu durum, cilt kanseri riskini artırabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak ve uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır.

Ayrıca, yüksek sıcaklıklar vücutta su kaybına yol açabilir. Bu nedenle gün boyunca bol su içmek ve alkollü içeceklerden kaçınmak önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Sıcak hava koşulları, tarım ürünleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Çiftçiler, sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmelidir. Bitkilerin su ihtiyaçlarını karşılamak önemlidir. Yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini de artırır. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi riskli davranışlardan kaçınılmalıdır.

Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırarak elektrik kesintilerine yol açabilir. Evlerde ve iş yerlerinde enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak, klima kullanımını minimumda tutmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, daha sürdürülebilir bir yaşam tarzına katkı sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Samsun! Kaporasın geri isteyince ortalık karıştı: Korkunç anlar kameradaYer: Samsun! Kaporasın geri isteyince ortalık karıştı: Korkunç anlar kamerada
Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı... Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası'ndan KKM duyurusu: Sona erdi

Merkez Bankası'ndan KKM duyurusu: Sona erdi

Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı...

Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı...

Rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın taciz mesajlarını ifşa etti! ''Evli ve ünlü diye...''

Rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın taciz mesajlarını ifşa etti! ''Evli ve ünlü diye...''

Yolcu otobüsünde feci ölüm...

Yolcu otobüsünde feci ölüm...

Çernobil'de patlama sesleri! "Derin endişe duyuyoruz"

Çernobil'de patlama sesleri! "Derin endişe duyuyoruz"

Hollanda'da İsrail krizi! Bakanlar peş peşe istifa kararı aldı

Hollanda'da İsrail krizi! Bakanlar peş peşe istifa kararı aldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.