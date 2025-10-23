Malatya 23 Ekim Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 9°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı %73 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı ise 5.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:43, gün batımı ise 17:37'dir.

24 Ekim Cuma günü hava koşulları yine kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 19.5°C arasında değişim gösterecek. Nem oranı %72, rüzgar hızı ise 7.9 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 06:46, gün batımı 17:38'dir.

25 Ekim Cumartesi günü hava durumu yine kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklık 10.4°C ile 17.9°C arasında değişecek. Nem oranı %67, rüzgar hızı 5.1 km/saat olarak öngörülmektedir. Gün doğumu saati 06:42, gün batımı ise 17:34'tür.

26 Ekim Pazar günü hava koşulları kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 10.7°C ile 19.8°C arasında tahmin ediliyor. Nem oranı %61, rüzgar hızı 7.6 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 06:42, gün batımı ise 17:34'tür.

Önümüzdeki günlerde hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 9°C ile 22°C arasında değişecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Uygun giyinmek ve kat kat kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Yağış ihtimali için şemsiye veya yağmurluk taşımak önerilir.

Hava koşullarının kapalı ve bulutlu olması, gün ışığının azalmasına yol açabilir. Bu nedenle trafikte olanların dikkatli olmaları önemlidir. Araçlarının ışıklarını kullanmaları gerekmektedir. Yüksek nem oranı bazı sağlık sorunları yaratabilir. Alerjik reaksiyonlara duyarlı olanlar tedbirli olmalıdır. Gerekirse ilaçlarını yanlarında bulundurmalıdır.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalıyız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre düzenlemek olası olumsuzlukları engelleyebilir.