HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 23 Ekim Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 23 Ekim 2025 tarihinden itibaren hava durumu kapalı ve bulutlu seyredecek. Sıcaklık değerleri 9°C ile 22°C arasında değişim gösterecekken, nem oranı %73 civarında ölçülecek. Rüzgar hızı, 5.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 06:43, gün batımı ise 17:37'de gerçekleşecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık düşebilmekte. Bu nedenle uygun giyinmek ve yağış ihtimaline karşı dikkatli olmak önem taşımaktadır. İşte detaylar...

Malatya 23 Ekim Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 9°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı %73 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı ise 5.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:43, gün batımı ise 17:37'dir.

24 Ekim Cuma günü hava koşulları yine kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 19.5°C arasında değişim gösterecek. Nem oranı %72, rüzgar hızı ise 7.9 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 06:46, gün batımı 17:38'dir.

25 Ekim Cumartesi günü hava durumu yine kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklık 10.4°C ile 17.9°C arasında değişecek. Nem oranı %67, rüzgar hızı 5.1 km/saat olarak öngörülmektedir. Gün doğumu saati 06:42, gün batımı ise 17:34'tür.

26 Ekim Pazar günü hava koşulları kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 10.7°C ile 19.8°C arasında tahmin ediliyor. Nem oranı %61, rüzgar hızı 7.6 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 06:42, gün batımı ise 17:34'tür.

Önümüzdeki günlerde hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 9°C ile 22°C arasında değişecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Uygun giyinmek ve kat kat kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Yağış ihtimali için şemsiye veya yağmurluk taşımak önerilir.

Hava koşullarının kapalı ve bulutlu olması, gün ışığının azalmasına yol açabilir. Bu nedenle trafikte olanların dikkatli olmaları önemlidir. Araçlarının ışıklarını kullanmaları gerekmektedir. Yüksek nem oranı bazı sağlık sorunları yaratabilir. Alerjik reaksiyonlara duyarlı olanlar tedbirli olmalıdır. Gerekirse ilaçlarını yanlarında bulundurmalıdır.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalıyız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre düzenlemek olası olumsuzlukları engelleyebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da sabah saatlerine trafik yoğunluğu!İstanbul'da sabah saatlerine trafik yoğunluğu!
AK Parti'nin 'TBMM' önergesi kabul edildi: 1 hafta sürecekAK Parti'nin 'TBMM' önergesi kabul edildi: 1 hafta sürecek

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.