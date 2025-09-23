HABER

Malatya 23 Eylül Salı hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 23 Eylül Salı hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Malatya'da 23 Eylül 2025 Salı günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27°C civarında. Gece ise 10°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, mevsim normallerine yakın. Yazın son günlerini değerlendirmek isteyenler için uygun bir hava şartı sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 24 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığı 29°C bekleniyor. 25 Eylül Perşembe günü de sıcaklık 29°C civarında olacak. Hafta sonuna doğru 25°C ile 26°C arasında seyretmesi öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri için elverişli bir dönem olacak.

Bu dönemde hava genelde sıcak ve güneşli olacak. Güneşe maruz kalma süresinin kısıtlanması önem taşıyor. Koruyucu önlemler almak da gereklidir. Gün ortasında, saat 11:00 ile 16:00 arasında güneş ışınları dik geliyor. Ultraviyole (UV) ışınları yüksek oranda bulunuyor. Dışarıda vakit geçireceklerin, güneş kremi kullanmaları öneriliyor. Şapka takmak ve bol su içmek de önemlidir.

Sıcak havalarda, vücut ısısı yükseliyor. Bu durum sıvı kaybını artırıyor. Gün boyunca yeterli su tüketimi dehidrasyon riskini azaltır. Ayrıca, ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak faydalı olacaktır. Alkol tüketimini sınırlandırmak vücudun sıvı dengesini korumasında yardımcı olur.

Sıcak hava koşulları özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler için tehlike oluşturur. Bu grupların aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları gerekir. Gölgede kalmaları sağlıkları için önemlidir. Klima veya vantilatörün doğru kullanımı, sıcak havanın olumsuz etkilerini azaltabilir.

Hava koşullarının aniden değişebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre güncellemek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

