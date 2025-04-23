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Malatya 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 23 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları ise 10°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Nisan ayı için ortalama değerlerin biraz üzerindedir. Ayrıca, bölgenin tipik iklim koşullarına uygundur.

Malatya 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmemektedir. 24 Nisan Perşembe günü, artan bulutlarla birlikte sıcaklık 25°C'ye yükselecek. 25 Nisan Cuma günü, çoğunlukla güneşli bir hava ve 21°C'lik bir sıcaklık beklenmektedir. 26 Nisan Cumartesi günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava ile 21°C'lik bir sıcaklık bekleniyor.

Malatya'nın Nisan ayındaki iklimi, ortalama 11.6°C'lik bir sıcaklık ve 79 mm'lik yağış miktarı ile karakterizedir. Bu dönemde yağmurlu günlerin sayısı 10 civarındadır. Nem oranı ortalama %54'tür. Bu veriler, Nisan ayının Malatya'da genellikle ılıman ve hafif yağmurlu geçtiğini göstermektedir.

Hava koşulları genellikle ılıman ve yağmurlu olacağından, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak, olası rahatsızlıkların önüne geçebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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