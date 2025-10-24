Malatya 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 24 Ekim 2025 Cuma günü hava, kısmen güneşli. Sıcaklık 22°C civarında olacak.

25 Ekim Cumartesi günü hava, güneşli. Sıcaklık yine 22°C civarında bekleniyor. 26 Ekim Pazar günü, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 22°C civarında kalacak. 27 Ekim Pazartesi günü ise parlak güneş ışığı olacak. Sıcaklık 23°C civarında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve ılımandır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak, cildinizi korur.

Hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurun. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek en doğrusudur. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.