Malatya 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 24 Ekim 2025 tarihinden itibaren hava durumu genel olarak güneşli ve ılımandır. Sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde düşen sıcaklıklar için yanınıza ceket almanız önerilir. Ayrıca, güneşli günlerde cilt koruma amacıyla güneş koruyucu kullanmak faydalıdır. Hava koşullarının değişkenliği dolayısıyla güncel hava raporlarını takip etmek önem taşır. Planlamalarınızı buna göre yapabilirsiniz.

Malatya'da 24 Ekim 2025 Cuma günü hava, kısmen güneşli. Sıcaklık 22°C civarında olacak.

25 Ekim Cumartesi günü hava, güneşli. Sıcaklık yine 22°C civarında bekleniyor. 26 Ekim Pazar günü, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 22°C civarında kalacak. 27 Ekim Pazartesi günü ise parlak güneş ışığı olacak. Sıcaklık 23°C civarında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve ılımandır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak, cildinizi korur.

Hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurun. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek en doğrusudur. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.

