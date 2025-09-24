HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Malatya'da 24 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli. Puslu bir atmosfer de bekleniyor. En yüksek sıcaklık 29°C. En düşük sıcaklık 12°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar mevsim normallerine yakın. Gün boyunca rahat bir hava koşulu sunacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. 25 Eylül Perşembe günü 29°C'ye yükselmesi öngörülüyor. 26 Eylül Cuma günü sıcaklık 27°C civarında seyredecek. Hafta sonu sıcaklıklar 25°C ile 26°C arasında değişecek. 29 Eylül Pazartesi günü 27°C'ye yükselebilir. 30 Eylül Salı günü ise sıcaklık 24°C'ye düşmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak sıcaklık zaman zaman 30°C'ye yaklaşabilir. Özellikle öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Günlük aktivitelerde bol su tüketimi önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalıdır. Hafif, açık renk giysiler tercih edilmelidir.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken hafif bir ceket almak iyi bir fikir olacaktır. Rüzgarın hafif ve değişken yönlerden esmesi bekleniyor. Rüzgarın etkisini en aza indirmek için uygun kıyafetler seçilebilir.

Hava koşullarının genel olarak stabil olacağı öngörülmektedir. Güneşli günler açık hava etkinlikleri için uygundur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu takip etmek olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Göktaş: "Tüm kriz durumlarında en ağır yükü taşıyanlar kadınlar ve kız çocuklarıdır"Bakan Göktaş: "Tüm kriz durumlarında en ağır yükü taşıyanlar kadınlar ve kız çocuklarıdır"
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a "Gazze" mektubuTBMM Başkanı Kurtulmuş'a "Gazze" mektubu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.