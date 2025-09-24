Malatya 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 24 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli. Puslu bir atmosfer de bekleniyor. En yüksek sıcaklık 29°C. En düşük sıcaklık 12°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar mevsim normallerine yakın. Gün boyunca rahat bir hava koşulu sunacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. 25 Eylül Perşembe günü 29°C'ye yükselmesi öngörülüyor. 26 Eylül Cuma günü sıcaklık 27°C civarında seyredecek. Hafta sonu sıcaklıklar 25°C ile 26°C arasında değişecek. 29 Eylül Pazartesi günü 27°C'ye yükselebilir. 30 Eylül Salı günü ise sıcaklık 24°C'ye düşmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak sıcaklık zaman zaman 30°C'ye yaklaşabilir. Özellikle öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Günlük aktivitelerde bol su tüketimi önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalıdır. Hafif, açık renk giysiler tercih edilmelidir.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken hafif bir ceket almak iyi bir fikir olacaktır. Rüzgarın hafif ve değişken yönlerden esmesi bekleniyor. Rüzgarın etkisini en aza indirmek için uygun kıyafetler seçilebilir.

Hava koşullarının genel olarak stabil olacağı öngörülmektedir. Güneşli günler açık hava etkinlikleri için uygundur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu takip etmek olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlar.