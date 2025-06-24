Malatya 24 Haziran Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 31°C civarında, gece ise 17°C civarında olacaktır. Hava genellikle açık olacak ve yağış beklenmemektedir.

25 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 34°C'ye ulaşması, 26 Haziran Perşembe günü ise 35°C'ye çıkması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde hissedilen sıcaklıkları artıracaktır.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Sıcak havalarda, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir.

Malatya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecektir. Sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu, sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürdürmek açısından gereklidir.