HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 25 Ekim 2025 Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 22°C, gece ise en düşük 9°C olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının stabil kalması ve genellikle ılıman hava hakimiyeti öngörülüyor. 26 Ekim'de çok bulutlu, 27 ve 28 Ekim'de ise yine güneşli günler yaşanacak. Rüzgarlar hafif ve orta kuvvette esecek, açık hava aktiviteleri için uygun bir dönem oluşacak.

Malatya 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Malatya'da 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 22°C. Gece ise en düşük sıcaklık 9°C civarında gerçekleşecek. Rüzgarlar güney yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 26 Ekim Pazar günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 8°C arasında değişecek. 27 Ekim Pazartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. O gün sıcaklıklar 22°C ile 9°C arasında olacak. 28 Ekim Salı günü de hava yine çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 22°C ile 9°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve stabil olacak. Gündüzleri güneşli, akşamları ise serin hava bekleniyor. Gündüzleri hafif kıyafetlerle rahatça vakit geçirmek mümkün. Akşamları serin havaya karşı hazırlıklı olmak için yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Rüzgarların hafif ve orta kuvvette olacağı öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek de gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın'da düğün dönüşü feci kaza: 21 yaşındaki Eren'in ölüm haberi kahretti!Aydın'da düğün dönüşü feci kaza: 21 yaşındaki Eren'in ölüm haberi kahretti!
Baş dönmesi diye gitti: 6 yıl ömrün kaldı dediler!Baş dönmesi diye gitti: 6 yıl ömrün kaldı dediler!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.