Malatya 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 22°C. Gece ise en düşük sıcaklık 9°C civarında gerçekleşecek. Rüzgarlar güney yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 26 Ekim Pazar günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 8°C arasında değişecek. 27 Ekim Pazartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. O gün sıcaklıklar 22°C ile 9°C arasında olacak. 28 Ekim Salı günü de hava yine çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 22°C ile 9°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve stabil olacak. Gündüzleri güneşli, akşamları ise serin hava bekleniyor. Gündüzleri hafif kıyafetlerle rahatça vakit geçirmek mümkün. Akşamları serin havaya karşı hazırlıklı olmak için yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Rüzgarların hafif ve orta kuvvette olacağı öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek de gereklidir.