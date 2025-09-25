Malatya 25 Eylül Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 25 Eylül 2025 Perşembe günü, hava durumu bol güneş ışığı ile geçecek. Sıcaklık 29°C yüksek, 14°C düşük olarak bekleniyor. Cuma günü sıcaklık 27°C'ye düşecek. Cumartesi ise sıcaklık 25°C seviyesine gerileyecek. Pazar günü sıcaklık tekrar 27°C olacak. Pazartesi gününde ise 28°C'ye ulaşması tahmin ediliyor. Salı günü sıcaklık 24°C'ye düşecek.

Gelecek günler genel olarak güneşli ve ılıman bir hava gösterecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve dış mekan aktiviteleri için uygun bir ortam sağlıyor.

Öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıda olacak. Özellikle 11:00 ile 16:00 arasında dikkatli olmak önemlidir. Yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin aşırı sıcaklardan korunması gerekmektedir. Güneşe çıkarken koruyucu giysi ve şapka kullanılması önemlidir. Ayrıca, bol su içilmeli ve güneş kremi uygulanmalıdır.

Rüzgar hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu, hava koşullarının sakin geçeceğini gösteriyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır.

Malatya'da gelecek günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır.