HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 25 Eylül Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 25 Eylül Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu güneşli olacak. İşte detaylar...

Malatya 25 Eylül Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 25 Eylül 2025 Perşembe günü, hava durumu bol güneş ışığı ile geçecek. Sıcaklık 29°C yüksek, 14°C düşük olarak bekleniyor. Cuma günü sıcaklık 27°C'ye düşecek. Cumartesi ise sıcaklık 25°C seviyesine gerileyecek. Pazar günü sıcaklık tekrar 27°C olacak. Pazartesi gününde ise 28°C'ye ulaşması tahmin ediliyor. Salı günü sıcaklık 24°C'ye düşecek.

Gelecek günler genel olarak güneşli ve ılıman bir hava gösterecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve dış mekan aktiviteleri için uygun bir ortam sağlıyor.

Öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıda olacak. Özellikle 11:00 ile 16:00 arasında dikkatli olmak önemlidir. Yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin aşırı sıcaklardan korunması gerekmektedir. Güneşe çıkarken koruyucu giysi ve şapka kullanılması önemlidir. Ayrıca, bol su içilmeli ve güneş kremi uygulanmalıdır.

Rüzgar hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu, hava koşullarının sakin geçeceğini gösteriyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır.

Malatya'da gelecek günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
81 ilde yüzlercesi ele geçirildi81 ilde yüzlercesi ele geçirildi
Erdoğan'ın esprili girişi görüşmeye damga vurduErdoğan'ın esprili girişi görüşmeye damga vurdu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.