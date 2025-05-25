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Malatya 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 25 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Malatya 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları ise 15°C civarında bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. Yüksek sıcaklıklar ve güneşli günler hakim olacak.

Bu dönemde, öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelmektedir. Bu nedenle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artar. Cilt kanseri riskini artırabileceğinden, açık hava etkinliklerinde güneş koruyucu ürün kullanılması önemlidir. Koruyucu giysilerin tercih edilmesi de gereklidir. Yüksek sıcaklıklar vücutta su kaybına yol açabilir. Gün boyunca yeterli su tüketimi ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınılması önerilmektedir.

Sıcak hava, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için sağlık riskleri taşıyabilir. Bu nedenle, bu gruptaki kişilerin aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları önerilir. Serin ortamlarda kalmaları faydalıdır. Tarım faaliyetleriyle ilgilenenlerin bitkilerin su ihtiyacını düzenli bir şekilde karşılaması gereklidir. Sulama işlemleri sabah erken saatlerde yapılmalıdır. Bu, daha verimli sonuçlar elde etmelerini sağlar.

Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırabilir. Klima ve fan gibi soğutma cihazlarının verimli kullanılması enerji tasarrufu sağlar. Bu, çevreye olan olumsuz etkileri de azaltır. Enerji verimliliğine dikkat edilmesi, bireysel ve toplumsal fayda sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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