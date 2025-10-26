HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 26 Ekim 2025 tarihi itibarıyla hava durumu puslu ve güneşli olacak. Sıcaklık 22°C ile 8°C arasında değişirken, nem oranı %79 olarak ölçülecek. Rüzgar hızı 4 km/saat, basınç seviyesi ise 935.2 mb olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde bu hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Alışık olunmayan yüksek nem seviyeleri, alerjik reaksiyon riskini artırabilir. Gün içinde güneşli saatlere uygun kıyafet seçimi önerilir.

Malatya 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 26 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu puslu ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 22°C, en düşük sıcaklık ise 8°C civarında gerçekleşecek. Nem oranı %79. Rüzgar hızı 4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Basınç seviyesi 935.2 mb düzeyinde olacak. Gün doğumu saati 06:46, gün batımı ise 17:33 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde sürecek. 27 Ekim Pazartesi günü puslu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 23°C ile 9°C arasında değişecek. 28 Ekim Salı günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 22°C ile 9°C arasında olacak. 29 Ekim Çarşamba günü yine puslu ve güneşli hava devam edecek. Sıcaklıklar 22°C ile 6°C arasında seyredecek. 30 Ekim Perşembe günü puslu ve güneşli hava hakim olacak. Sıcaklıklar 19°C ile 3°C arasında değişecek. 31 Ekim Cuma günü puslu ve güneşli hava beklentisi sürüyor. Sıcaklıklar 20°C ile 5°C arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Özellikle sabah ve akşam serin hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması önem arz ediyor. Gün içinde güneşli ve ılıman hava bekleniyor. Bu nedenle günün saatlerine uygun kıyafet seçimleri yapılması faydalı olacaktır. Hem serin hem de güneşli saatlere hazır olmalısınız. Nem oranının yüksekliği alerjik reaksiyon riski oluşturabilir. Bu nedenle gerekli önlemleri almanızda fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En çok görülen kanser türünde 45 yaş kritik önem taşıyor!En çok görülen kanser türünde 45 yaş kritik önem taşıyor!
Eşinin sevgilisi satırla saldırdı! 2 çocuk babası hayatını kaybettiEşinin sevgilisi satırla saldırdı! 2 çocuk babası hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.