Malatya 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 26 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu puslu ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 22°C, en düşük sıcaklık ise 8°C civarında gerçekleşecek. Nem oranı %79. Rüzgar hızı 4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Basınç seviyesi 935.2 mb düzeyinde olacak. Gün doğumu saati 06:46, gün batımı ise 17:33 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde sürecek. 27 Ekim Pazartesi günü puslu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 23°C ile 9°C arasında değişecek. 28 Ekim Salı günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 22°C ile 9°C arasında olacak. 29 Ekim Çarşamba günü yine puslu ve güneşli hava devam edecek. Sıcaklıklar 22°C ile 6°C arasında seyredecek. 30 Ekim Perşembe günü puslu ve güneşli hava hakim olacak. Sıcaklıklar 19°C ile 3°C arasında değişecek. 31 Ekim Cuma günü puslu ve güneşli hava beklentisi sürüyor. Sıcaklıklar 20°C ile 5°C arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Özellikle sabah ve akşam serin hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması önem arz ediyor. Gün içinde güneşli ve ılıman hava bekleniyor. Bu nedenle günün saatlerine uygun kıyafet seçimleri yapılması faydalı olacaktır. Hem serin hem de güneşli saatlere hazır olmalısınız. Nem oranının yüksekliği alerjik reaksiyon riski oluşturabilir. Bu nedenle gerekli önlemleri almanızda fayda var.