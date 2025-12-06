Taklalar atan otomobilden burnu kanamadan çıktı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsaören kavşağından Hocaköy kavşağı istikametine seyir halinde olan Muhammet U. (23) yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce orta refüje çarptı. Takla atan otomobil ters durdu. Kaza sonucu yaralanan genç sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı. Çıkarılan sürücüye vatandaşlar sandalyeye oturtup su ikram etti.

Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır