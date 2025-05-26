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Malatya 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 26 Mayıs Pazartesi hava durumu yer yer güneşli ve ardından bulutlu olacak.

Malatya 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Malatya'da 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava yer yer güneşli ve ardından bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece ise 17°C civarında seyredecek. Salı günü hava ısınacak. Sıcaklık 32°C'ye ulaşacak ve genel olarak güneşli olacak. Çarşamba günü sıcaklıklar biraz düşecek. 30°C'ye gerileyecek. Hava yine güneşli kalacak. Perşembe günü ise sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 12°C olacak.

Malatya'nın Mayıs ayı, ortalama 18.5°C sıcaklık ve 69 mm yağış miktarıyla 9 yağmurlu gün ve 12 güneşli saat ortalamasına sahiptir. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Özellikle Perşembe günü yağışlı koşullar ortaya çıkacak. Bu nedenle, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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