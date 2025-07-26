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Malatya 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıkları 38°C civarında olacak.

Malatya 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Malatya'da 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıkları 38°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 40°C'yi aşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Hava kirliliği seviyeleri artabilir.

Böyle sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik geldiği 11:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bu, güneş çarpması riskini azaltacaktır. Ayrıca, bu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak ve serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığı koruyacaktır.

Sıcak hava, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için tehlikeli olabilir. Bu nedenle bu gruptaki kişilerin sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları önemlidir. Bol su tüketmeleri de gereklidir. Evlerde klima veya vantilatör kullanarak ortamı serin tutmak, sıcaklığın olumsuz etkilerini hafifletecektir.

Sıcak hava koşullarında, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak da cilt sağlığını korumayı destekler.

Yüksek sıcaklıkların su kaynakları üzerinde baskı oluşturabileceğini unutmamak gerekir. Su tasarrufu yapmak ve gereksiz su tüketiminden kaçınmak, kişisel ve çevresel açıdan faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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