Malatya 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 27 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu. Gün boyunca güneşli ve sıcak bir hava öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 22°C civarında olacaktır. Gece ise sıcaklığın 9°C civarında olması beklenmektedir. Rüzgar hafif esecek ve güney yönünden gelecektir. Nem oranı ise %60 civarında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler görülecektir. 28 Ekim Salı günü hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 21°C ile 14°C arasında değişecektir. 29 Ekim Çarşamba günü hafif yağmur beklenmektedir. Sıcaklıklar 20°C ile 15°C arasında seyredecektir. Rüzgar kuzey-batı yönünden hafif esecektir. 30 Ekim Perşembe günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 9°C arasında değişecektir. 31 Ekim Cuma günü de hava açık kalacaktır. Sıcaklıklar 16°C ile 10°C arasında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Özellikle 29 Ekim'de beklenen hafif yağmura karşı şemsiye bulundurmak faydalıdır. Su geçirmez giysiler de yanınızda olmalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceği dikkate alınmalıdır. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde ek katlar eklemek vücut ısısını korur. Rüzgarın hafif olacağı günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar olacaktır.