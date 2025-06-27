Malatya 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 27 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığının 33°C, gece sıcaklığının ise 18°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan, saatte yaklaşık 9 km hızla esecek. Nem oranı %33 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 28 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklığının 32°C, gece sıcaklığının 19°C olması bekleniyor. 29 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklığının 35°C, gece sıcaklığının 20°C civarında olacağı öngörülüyor. 30 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığının 34°C, gece sıcaklığının 20°C olması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde mümkünse dışarıda bulunmaktan kaçının. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.