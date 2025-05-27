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Malatya 27 Mayıs Salı hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 27 Mayıs Salı hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Malatya 27 Mayıs Salı hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Malatya'da 27 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığının 32°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. Gece sıcaklık ise 15°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla Malatya'nın tipik iklimini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 28 Mayıs Çarşamba günü muhtemel sağanak yağışlar görülebilir. Hava sıcaklığının 29°C civarında olması öngörülüyor. 29 Mayıs Perşembe günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının 25°C civarına düşeceği tahmin ediliyor. 30 Mayıs Cuma günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşularındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 28 ve 29 Mayıs tarihlerindeki olası yağışlar, dışarıda vakit geçireceklerin planlarını gözden geçirmelerini gerektirebilir. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek önemlidir. Ayrıca ani hava değişimlerine karşı yanınızda uygun bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak, olası yağışlardan korunmanıza yardımcı olabilir.

Malatya'nın iklimi yaz aylarında sıcak ve kuru, kış aylarında ise soğuk ve kar yağışlıdır. Mevsim geçişlerinde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat etmek, günlük yaşamınızı daha konforlu hale getirecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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