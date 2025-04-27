Malatya 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

28 Nisan Pazartesi günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklık 21°C, gece ise 8°C civarında kalacak. 29 Nisan Salı günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 19°C, gece ise 9°C civarında olacak. 30 Nisan Çarşamba günü ise kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 24°C, gece ise 9°C olacak.

Malatya'nın Nisan ayı, ortalama 11.6°C sıcaklık ve 79 mm yağışla yılın en yağışlı dönemlerinden biridir. Bu dönemde yağmurlu gün sayısı yaklaşık 10'dur. Özellikle 28 Nisan Pazartesi günü beklenen yağışlar için hazırlıklı olmak önemlidir. Seyahat planlarınızı yaparken, hava koşullarını göz önünde bulundurun. Uygun kıyafet ve ekipman hazırlığınız faydalı olacaktır. Ayrıca yağışlı günlerde dışarıda vakit geçirirken, su birikintilerinden kaçınmak ve kaygan zeminlere dikkat etmek gerekir. Evde kalacağınız günlerde pencere ve kapıların su geçirmediğinden emin olun. Su baskınlarına karşı önlemler almak önemlidir.

Malatya'da 27 Nisan 2025 Pazar günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Takip eden günlerde yağışlı koşulların etkili olacağı öngörülüyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı ve hazırlıklarınızı buna göre yapmanız için önemlidir.