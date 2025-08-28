HABER

Malatya 28 Ağustos Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 28 Ağustos Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Malatya'da 28 Ağustos 2025 Perşembe günü hava bol güneş ışığı ile yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz sıcaklık 35°C civarında olacak. Bu, bölgenin tipik Ağustos iklimine uygundur. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 29 Ağustos Cuma günü sıcaklık 36°C, 30 Ağustos Cumartesi günü 37°C ve 31 Ağustos Pazar günü 35°C civarında tahmin ediliyor. Bu süre boyunca hava koşulları güneşli ve sıcak kalacak.

Yüksek sıcaklıkların olduğu dönemlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunmak aşırı ısınma ve güneş çarpması risklerini artırabilir. Bu nedenle serin ortamlarda kalmak önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Tarım sektöründe sulama sistemlerinin etkin kullanımı, bitkilerin düzenli kontrolü ve hayvanların barınma koşullarının iyileştirilmesi önemlidir. Bu önlemler, kuraklık ve yanma risklerini azaltmada etkili olacaktır. Enerji tüketimini azaltmak için klima ve diğer elektrikli cihazların kullanımını sınırlamak hem ekonomik hem de çevresel fayda sağlar.

Malatya'da yüksek hava sıcaklıkları ve güneşli koşullar önümüzdeki günlerde devam edecek. Öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve serin ortamlarda kalmak, sağlığı korumak açısından kritik öneme sahiptir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların da önlemlerini alması, olumsuz etkileri en aza indirecektir.

