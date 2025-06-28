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Malatya 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 33°C civarında olması bekleniyor.

Malatya 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Malatya'da 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığının 33°C, gece sıcaklığının ise 18°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 9 km hızla esecek. Nem oranının %33 seviyelerinde olması tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 29 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklığının 35°C, gece sıcaklığının 20°C civarında olacağı öngörülüyor. 30 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığının 34°C, gece sıcaklığının 20°C olması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde dışarıda olunmaması önerilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, bu önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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