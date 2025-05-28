Malatya 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu, muhtemel sağanak yağışlarla birlikte 28°C’ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde, sıcaklık 13°C civarına düşecek. Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceği unutulmamalıdır.

29 Mayıs Perşembe günü, sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 25°C, gece ise 12°C civarında olacak. 30 Mayıs Cuma günü, sağanak yağışlar devam edecek. Gündüz sıcaklıklar 21°C, gece ise 11°C seviyelerinde seyredecek. 31 Mayıs Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece ise 11°C olarak tahmin ediliyor.

Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri faydalıdır. Ani yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar, dışarıda vakit geçirenler için sürprizlere yol açabilir. Planladığınız etkinlikleri esnek tutmak önemlidir. Hava koşullarına göre gerekli düzenlemeleri yapmalısınız. Ani sıcaklık değişimleri ve nem oranlarındaki dalgalanmalar, hassas bünyeler için sağlık sorunlarına neden olabilir. Vücut ısısını dengelemek için uygun kıyafetler seçmeli ve bol su tüketmeye özen göstermelisiniz.