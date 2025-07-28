Malatya 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 28 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 41°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Sıcak günlerde vücut ısısını dengelemek için bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, yani 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmalısınız.

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 29 Temmuz Salı günü hava sıcaklıklarının 40°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu nedenle, sıcaklığın yüksek olduğu günlerde yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önemlidir. Sıcak havalarda evde kalmak ve serin ortamlarda vakit geçirmek sağlık açısından faydalıdır.

Yüksek sıcaklıklar, hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Sıcak hava, hava kirliliğinin artmasına neden olabilir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabilir. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen göstermelisiniz. Ayrıca, hava kirliliği seviyelerini takip etmek de önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar elektrik tüketimini artırabilir. Bu durum, enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturabilir. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak ve klima kullanımını minimumda tutmak faydalı olacaktır.