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Malatya 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 29 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacak.

Malatya 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Sıcaklıklar gündüz 24°C, gece ise 12°C civarında seyredecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

30 Mayıs Cuma günü de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 21°C, gece 11°C olacak. 31 Mayıs Cumartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz 25°C, gece 10°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor. 1 Haziran Pazar günü ise hava tamamen güneşli olacak. Gündüz 28°C, gece 12°C sıcaklıklar bekleniyor.

Önümüzdeki günlerdeki değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Sağanak yağışlar olan günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek, ıslanmaktan korunmak açısından faydalı olacaktır. Ayrıca, hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücut ısısını dengelemek için kat kat giyinmek önemlidir. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek, rahatsızlıkları önleyebilir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

Malatya'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır. Gerekli önlemleri alarak konforlu ve sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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