Malatya 29 Nisan Salı hava durumu: Bugün Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 29 Nisan 2025 Salı günü hava durumu gündüz saatlerinde 21°C, gece saatlerinde ise 9°C civarında olacak. Hava açık. Bu sıcaklıklar mevsim normallerine yakın. Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak: 30 Nisan Çarşamba günü parçalı bulutlu, 1 Mayıs Perşembe günü de parçalı bulutlu. 2 ve 3 Mayıs Cuma ve Cumartesi günleri sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 4 Mayıs Pazar günü hava parçalı bulutlu kalacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava sıcaklıkları gündüz ve gece arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek, gerektiğinde katları çıkarmak pratik olacaktır. Sağanak yağışların olduğu günlerde su birikintilerinden uzak durmak gerekir. Yolların kaygan olabileceğini dikkate alarak araç kullanırken dikkatli olmak da önemlidir.

Malatya'nın iklimi Nisan ayında ortalama 13.2°C sıcaklık ve 79 mm yağış ile devam etmektedir. Mayıs ayında ise bu değerler ortalama 18.5°C sıcaklık ve 69 mm yağış olarak gözlemlenmektedir. Bu veriler, mevsim geçişlerinde hava koşullarının değişken olabileceğini göstermektedir. Hazırlıklı olmak önemlidir.