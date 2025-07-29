Malatya 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 29 Temmuz 2025 Salı günü hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde olması beklenmektedir. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için risk oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. 30 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 40°C civarında olması beklenmektedir. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek önlemler vardır. Günün en sıcak saatlerinde (11:00 ile 16:00 arasında) dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli olması gerekmektedir.

Tarım sektöründe çalışanlar da sıcak hava koşullarına karşı önlem almalıdır. Özellikle öğle saatlerinde tarım faaliyetlerini sınırlamak ve gerekli su kaynaklarını temin etmek, olası olumsuz etkileri azaltacaktır.

Malatya'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Bu nedenle, bireylerin ve tarım sektörünün gerekli önlemleri alarak sağlıklarını korumaları önemlidir.