Malatya 30 Eylül Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 30 Eylül 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 26°C civarında, gece ise 13°C olarak bekleniyor.

Bu sıcaklıklar sonbahar mevsimine geçiş dönemine uygundur. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı belirgin olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 1 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığı 24°C olacak. 2 Ekim Perşembe günü 24°C, 3 Ekim Cuma günü 27°C, 4 Ekim Cumartesi günü 27°C, 5 Ekim Pazar günü 28°C ve 6 Ekim Pazartesi günü 29°C olması bekleniyor. Hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman kalacak.

Sonbahar aylarında hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları artabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus oluşabilir. Bu durum trafik güvenliği açısından dikkat gerektirir. Rüzgar hızlarının artabileceği unutulmamalıdır. Açık alanlarda dikkatli olunmalıdır.

Son olarak hava koşullarının hızla değişebileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlamalarınızı bu bilgilere göre yapmak tavsiye edilir. Olası olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için hazırlıklı olmalısınız.

