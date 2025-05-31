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Malatya 31 Mayıs 2025 Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Malatya 31 Mayıs 2025 Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Malatya'da 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C civarında, gece ise 14°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin mevsim normallerine uygun.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 1 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 14°C olacak. 2 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 14°C olarak tahmin ediliyor. 3 Haziran Salı günü gündüz sıcaklığı 29°C, gece ise 14°C olacak. 4 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 29°C, gece ise 15°C öngörülüyor. 5 Haziran Perşembe günü de gündüz sıcaklığı 29°C, gece ise 15°C olacak. 6 Haziran Cuma günü gündüz sıcaklığı yine 29°C, gece ise 15°C olarak tahmin ediliyor. 7 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 29°C, gece ise 15°C olacak. Bu dönemde hava koşullarının genel olarak açık ve güneşli olması bekleniyor.

Bu sıcaklıklar, Malatya'nın Haziran ayı için tipik değerleridir. Bölge, Haziran ayında genellikle açık ve güneşli günler yaşar. Ortalama gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları ise 15°C civarındadır. Yağış miktarı yıllık ortalamanın %2'si kadar olup, 7 milimetre civarındadır. Rüzgar hızı batı yönünden saatte 7 kilometre civarındadır.

Sıcak ve güneşli günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Ayrıca, sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Spor yaparken veya ağır işler yaparken aşırı sıcaklardan kaçınmak da sağlıklı olacaktır. Bu önlemler, sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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