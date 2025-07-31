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Malatya 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 31 Temmuz Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak...

Malatya 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 31 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıklarının 40°C civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde 42°C'ye ulaşabilir. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların yüksek seyretmesi öngörülüyor. 1 Ağustos Cuma günü sıcaklık 39°C, 2 Ağustos Cumartesi günü 35°C ve 3 Ağustos Pazar günü 36°C civarında olacak.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için risk oluşturabilir. Güneş ışınlarının dik geldiği 11:00 ile 16:00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketimi önerilir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilerek vücut ısısı dengede tutulabilir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek önlemler arasında klimalı veya serin ortamlarda vakit geçirmek vardır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve güneş yoğunken dışarı çıkmamak da önemlidir. Bu önlemler, sıcak çarpması ve diğer sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olur.

Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde bu rüzgar zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esebilir. Açık alanlarda bulunanların dikkatli olmaları önemlidir. Rüzgarlı saatlerde dışarıda olunmaması önerilir.

Yüksek sıcaklıklar tarım ürünleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Bitkilerin su ihtiyacını karşılamak, olası verim kayıplarının önüne geçilmesine yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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