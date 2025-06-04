Malatya 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 4 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıklarının 26°C, gece sıcaklıklarının ise 13°C civarında olması beklenmektedir. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakındır. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi tahmin edilmektedir. 5 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklıklarının 29°C, gece sıcaklıklarının 15°C olması beklenmektedir. 6 Haziran Cuma günü bol güneş ışığı altında gündüz sıcaklıklarının 30°C, gece sıcaklıklarının ise 15°C civarında olması öngörülmektedir. 7 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklıklarının 32°C, gece sıcaklıklarının 14°C olması beklenmektedir.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması beklenmektedir. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların yüksek olacağı öngörülmektedir. Bu nedenle, vatandaşların güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmamaları önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunmak adına koruyucu giysiler ve şapka kullanılması önerilmektedir. Güneş kremi sürülmesi gibi önlemler almak da önemlidir.

Sıcak hava koşulları, özellikle kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar için risk oluşturabilir. Bu bireylerin aşırı sıcaklardan korunmak için iç mekanlarda kalmaları ve bol su tüketmeleri önerilmektedir. Su kaynaklarının azalabileceği göz önünde bulundurularak, su tasarrufu yapmaya özen gösterilmelidir.

Yüksek sıcaklıkların tarım ürünleri üzerinde olumsuz etkileri olabileceği unutulmamalıdır. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri, bitkilerin su ihtiyacını karşılamaları önemlidir. Ayrıca, sıcak hava koşullarının yangın riskini artırabileceği dikkate alınmalıdır. Ormanlık alanlarda ve açık hava etkinliklerinde dikkatli olunması gerekmektedir.