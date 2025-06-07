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Malatya 7 Haziran Cumartesi hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 7 Haziran Cumartesi hava durumu parlak güneş ışığı altında sıcak ve kuru olacak.

Malatya 7 Haziran Cumartesi hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Malatya'da 7 Haziran 2025 Cumartesi günü hava, parlak güneş ışığı altında sıcak ve kuru olacak. Gündüz sıcaklıkları 31°C, gece ise 14°C civarında seyredecek. Rüzgarlar hafif. Öğleden sonra kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 8 Haziran Pazar günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece ise 16°C olacak. 9 Haziran Pazartesi günü, hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklıklar 34°C gündüz, 18°C gece olarak tahmin ediliyor. 10 Haziran Salı günü de parlak güneş ışığı altında hava sıcaklıkları 34°C gündüz, 18°C gece seviyelerinde olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha belirgin hale gelecek. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle ultraviyole (UV) ışınları daha yoğun olacaktır. Bu durum cilt kanseri riskini artırabilir ve ciltte yanıklara yol açabilir. Dışarı çıkarken geniş kenarlı bir şapka takmak önemlidir. Uzun kollu ve açık renkli giysiler giymek, güneş koruyucu krem kullanmak ve güneşin en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) mümkün olduğunca gölgede kalmak gerekmektedir.

Yüksek sıcaklıklar vücutta su kaybına neden olabilir. Bu nedenle, gün boyunca bol su içmek ve susuz kalmamak önemlidir. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar daha hassas olabilir. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunması önerilmektedir. Serin ortamlarda bulunmaları da faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşulları, orman yangınları riskini artırabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmak, sigara izmaritlerini doğaya atmak ve yangın tehlikesi olan bölgelerde dikkatli olmak gerekmektedir.

Sıcak hava koşulları trafik kazalarını da artırabilir. Sürücülerin araçlarının bakımını düzenli olarak yapmaları önemlidir. Lastik basınçlarını kontrol etmek ve aşırı hızdan kaçınmak gereklidir. Araçlarda su bulundurmak ve uzun yolculuklarda sık sık mola vermek faydalı olacaktır.

Malatya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Güneşten korunmak, yeterli su tüketmek ve genel sağlık önlemlerine dikkat etmek hayati önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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