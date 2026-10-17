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Malatya Büyükşehir Belediyesinden kadınlara yönelik dikiş atölyesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kadınların mesleki becerilerini geliştirmek, üretime katılımlarını desteklemek ve sosyal hayatta daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden kadınlara yönelik dikiş atölyesi

Büyükşehir Belediyesine bağlı eğitim merkezlerinde düzenlenen Singer Workshop etkinliklerinde kursiyerler ve öğrenci velileri, uygulamalı çanta dikimi atölyesinde bir araya geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarla kadınların el becerilerini geliştirmeleri ve yeni mesleki yetkinlikler kazanmaları hedefleniyor. Giyim Üretim Teknolojisi ve Moda Tasarım Teknolojileri alanlarında halk eğitimi kursları aracılığıyla gerçekleştirilen eğitimler, kadınların hem kişisel gelişimlerine hem de sosyo-ekonomik yaşamlarına katkı sunuyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesinden kadınlara yönelik dikiş atölyesi 1

KADINLAR KENDİ ÇANTALARINI DİKTİ

Singer Workshop etkinlikleri kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarında katılımcılar, 15 Singer dikiş makinesi ve bez astarlı çanta kitleriyle uygulamalı çanta dikimi gerçekleştirdi. Dikiş sürecinin aşamalarını deneyimleme fırsatı bulan kursiyerler ve öğrenci velileri, kendi çantalarını hazırlayarak üretmenin mutluluğunu yaşadı. Program sonunda katılımcıların hazırladığı çantalar kendilerine hediye edildi. Etkinlik, kadınların el becerilerini geliştirmelerine, üretim süreçlerine katılmalarına ve birlikte vakit geçirerek sosyal etkileşimlerini artırmalarını sağlıyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesinden kadınlara yönelik dikiş atölyesi 2

ÜÇ EĞİTİM MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Singer Workshop etkinlikleri, Salköprü Semt Konağı, Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi ve Kernek Vahap Küçük Külliyesi Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi, eğitim merkezlerinde sürdürdüğü mesleki ve sosyal gelişim odaklı çalışmalarla kadınların üretim becerilerini desteklemeye, yeni yetkinlikler kazanmalarına katkıda bulunurken, onların sosyal hayata katılımlarını güçlendirmelerine fırsat tanıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden kadınlara yönelik dikiş atölyesi 3

Malatya Büyükşehir Belediyesinden kadınlara yönelik dikiş atölyesi 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya dikiş
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