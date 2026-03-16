Malatya'da 20 santimetrelik kitle kapalı yöntemle çıkarıldı

Malatya'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 48 yaşındaki Nida Seydo'nun sol böbrek üstü bezinde yaklaşık 20 santimetre büyüklüğünde kitle tespit edildi. Riskli kabul edilen kitle, kapalı (laparoskopik) yöntemle gerçekleştirilen operasyonla çıkarılırken hasta sorunsuz şekilde taburcu edildi.

Malatya'da, Yaklaşık dört hafta önce karın ağrısı şikayeti yaşayan Nida Seydo, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayene ve ileri görüntüleme tetkikleri sonucunda sol sürrenal (böbrek üstü) bezinde yaklaşık 20 santimetre boyutunda kitle tespit edildi. Bunun üzerine hasta için cerrahi müdahale kararı alındı. Operasyon, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Güzel ile Cerrahi Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ersan Özkardeşler tarafından gerçekleştirildi.

Operasyon süreci hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Mehmet Güzel, hastanın sol böbrek üstü bezinde yaklaşık 20 santimetrelik bir kitle tespit ettiklerini belirterek, "Laparoskopik olarak ameliyata hazırladık ve kitleyi başarılı bir şekilde çıkardık. Ameliyat sonrası servis sürecinde herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Patoloji sonucunu bekliyoruz ve sonuca göre tedavi planlamasını sürdüreceğiz" dedi. Hastanın 130 kilogram ağırlığında olduğunu ifade eden Güzel, bu durumun teknik açıdan ameliyatı zorlaştırabileceğini ancak operasyonun sorunsuz tamamlandığını belirterek, "Hastamız 48 yaşında ve 130 kilo ağırlığındaydı. Laparoskopik cerrahi için kilosu dezavantaj gibi görünse de ameliyatımızı kapalı yöntemle sorunsuz şekilde tamamladık. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi ve hastamız sağlıklı biçimde taburcu edildi" ifadelerini kullandı

Cerrahi Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ersan Özkardeşler ise uygulanan yöntemin avantajlarına değinerek, "Laparoskopik transperitoneal sürrenalektomi yöntemini uyguladık. Bu teknikte karın içi kamera sistemiyle görüntülenir ve küçük kesilerden işlem yapılır. Büyük kesi olmadığı için hastalar daha az ağrı hisseder ve daha hızlı toparlanır. Uygun vakalarda öncelikli tercihimiz kapalı cerrahidir" diye konuştu.

Hastanın eşi ise karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduklarını ameliyatın başarılı geçtiğini ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İşte Oscar'ın kazananları! O film 6 ödül birden aldı

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar!

Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor!

