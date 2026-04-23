Malatya'da 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz tıraş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. 15 gönüllü kuaför, 65 çocuğa ücretsiz tıraş yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Malatya'da çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Doğanşehir ilçesinde 3 yıldır geleneksel hale getirilen çocuklara ücretsiz saç tıraşı yapıldı.

65 ÇOCUĞUN SAÇLARINI KESTİ

Gönüllü 15 erkek kuaförü, ilçede 23 Nisan kutlamaları kapsamında 65 çocuğun saçlarını kesti. İlçede kuaförlük yapan Ramiz Toplu, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kırsal bölgelere giderek özellikle okullarda çocukları ücretsiz tıraş ederek hem onları mutlu ediyoruz hem de biz mutlu oluyoruz. 15 kişilik bir ekibimiz var ve onlarla çocukların istediği tıraşları yaparak mutluluklarına ortak oluyoruz" dedi.

Doğanşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Oktay Demirci ise 3 yıldır geleneksel hale getirilen çocuklara tıraş etkinliği için emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Bodrum’da eski sevgilisini bıçaklayarak yaralayan saldırgan tutuklandıBodrum’da eski sevgilisini bıçaklayarak yaralayan saldırgan tutuklandı
Tartıştığı husumetlileri bir gün sonra kurşun yağdırdı: 1 ölüTartıştığı husumetlileri bir gün sonra kurşun yağdırdı: 1 ölü

En Çok Okunan Haberler
Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

Akaryakıt tabelası gece yarısı değişti!

Akaryakıt tabelası gece yarısı değişti!

