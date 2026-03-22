Malatya'da 5 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaza, 15.30 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Yeşilyurt Gündüzbey Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adıyaman istikametinden gelen 34 EPN 750 plakalı Volkswagen marka minibüs, 02 AEM 091 plakalı FIAT marka hafif ticari araç, 02 AEV 123 plakalı otomobil, 23 EK 432 plakalı Peugeot marka araç ile 02 AGD 529 plakalı Hyundai marka otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

